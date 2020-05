62-letna Sharon Stone praznik preživela ob bazenu

Med njimi je tudi igralka Sharon Stone , zvezdnica filma Prvinski nagon (Basic Instinct) , ki je z oboževalci delila nekaj utrinkov iz praznične nedelje. Zvezdnica si je privoščila počitek in lenarjenje ob domačem bazenu, družbo na vrtni garnituri pa ji je delal psiček Bandit . Oboževalce je v objavi nagovorila, da naj ostanejo zdravi in na varnem ter jim zaželela lep prazničen vikend.

Številni zvezdniki so že minuli vikend izkoristili za praznovanje ameriškega državnega praznika Dan spomina (ang. Memorial Day), ki ga v Združenih državah Amerike praznujejo 25. maja. Na ta dan se Američani spominjajo vseh, ki so umrli v službi v oboroženih silah ZDA.

S svojimi sledilci na Instagramu, kjer jih ima malo več kot dva milijona, je z oskarjem nominirana igralka delila tudi fotografijo, na kateri pozira v kopalkah ob bazenu, na sebi pa ima kovinsko čelado. Pod njeni na prvi pogled že poletni fotografiji so se vsuli številni komentarji. Zvezdnica je namreč zapisala, da pri fotografiji, na kateri v rokah drži telefon, ni uporabila nobenega filtra. Oboževalci so bili nad njeno potezo navdušeni in so v komentarje med drugim zapisali: "Hvala, ker se pokažeš takšno, kot si v resnici., Še vedno si zelo lepa!, Opominjaš me, da je staranje lahko krasno., Lepotica za vedno."Njeno telo pa je občudovala tudizvezdnicaLisa Rinna,ki jo mnogi poznajo iz serije Melrose Place.