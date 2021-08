62-letni maneken Fabio spi v hiperbarični komori

Legendarni Fabio Lanzoni, maneken in igralec italijansko-ameriških korenin, je za ameriške medije po dolgem času spregovoril o svojem življenju. Zvezdnik, ki se je pred kratkim upokojil, še vedno išče ljubezen svojega življenja in si želi postati očka. Dobro formo ohranja z zdravim življenjem in spanjem v hiperbarični komori.

Fabio, ki v medijskem svetu v zadnjih letih ni več toliko prisoten, ko spregovori o svojem življenju še vedno vzbuja zanimanje javnosti. Seks simbol devetdesetih let je po dolgem času spregovoril za ameriške medije in razkril, da se je pred kratkim upokojil.

62-letnik je priznal, da je recept za njegov mladostni videz nekoliko nenavaden. Ob tem, da pridno obiskuje telovadnice in fitnes centre, se izogiba alkoholnim pijačam, drogi in sladkarijam, njegov nočni počitek predstavlja spanje v hiperbarični komori. ''To obrne proces staranja,'' je pojasnil svoje navade. Spregovoril je tudi o svojem ljubezenskem statusu, saj še vedno namreč išče tisto pravo. Pogosto se udeležuje zmenkov, enega od teh je imel tudi pred kratkim, izbranko pa je povabil na večerjo in vožnjo z enim od njegovih 31 športnih avtomobilov. ''Obstaja kvantiteta, vendar iščem kvaliteto,'' je dejal o ženski, ki bi bila zanj idealna. Sam se namreč želi celo poročiti, odločen a je tudi, da si, kljub letom, želi otrok. Podmladka namreč nima, stopil pa ni niti pred matičarja.

Težave pri iskanju tiste prave mu predstavlja dejstvo, da sovraži družbena omrežja in tudi to, da ima še zmeraj zlomljeno srce. V devetdesetih je bil namreč v zvezi z neimenovano žensko, ki je še danes ni prebolel. Čeprav je bil razhod njegova krivda, pa pravi, da ''jo je resnično ljubil in tako je ostalo za vedno.'' Omenjena oseba se ukvarja z manekenstvom in si je že ustvarila družino.

