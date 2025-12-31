65-letna Kathy Griffin: Ponesreči sem se zaljubila v 23-letnika

Komedijantka Kathy Griffin je v svežem intervjuju za portal The Cut razkrila, da se je po ločitvi od soproga Randyja Bicka nepričakovano zaljubila v mlajšega moškega. "Ponesreči sem se zaljubila v 23-letnika," je iskreno povedala 65-letnica.

"Zaradi svoje starosti ni imel običajnega seksizma, mizoginije in predsodkov, ki jih imajo fantje mojih let. Zdelo se je, da me je videl. Vem, da se sliši res klišejsko. O bog, sliši se tako bedno! Ampak z njim sem se počutila res udobno in zelo zadovoljno."

Čeprav je iskrica preskočila že na prvem zmenku, sta oba spoznala, da njuna zveza ne bi obstala. "Ampak lepo je bilo vedeti, da moje srce še vedno čuti tako pri mojih šestdesetih in lepo je bilo, da mi je vesolje pokazalo fanta, ki mi je bil resnično všeč, a sem ga istočasno tudi spoštovala. Mislila sem, da je pameten. Mislila sem, da se znajde v različnih svetovih. Torej, čeprav je bila velika starostna razlika, sem vesela, da nama je uspelo za nekaj časa ujeti to."

Kathy je mlajšo simpatijo spoznala na eni od aplikacij za zmenkarije. V istem času je šla na zmenek še z dvema moškima, a se po njenih besedah osebnostno nista mogla primerjati z mladim snubcem. "Zaradi njega sem se počutila seksi, posebno, pametno in zabavno. Najin odnos je imel veliko elementov tistega, kar bi po mojem mnenju pomenilo pravo, trajno razmerje. Ni imel veliko izkušenj. Tako mlad je, da ni imel te prtljage. In vedela sem, da mi bo moja prtljaga stala na poti."

V pogovoru za portal je dejala, da je dejstvo, da jo je na zmenek povabil mlajši moški, ni presenetilo. "Z moškim svojih let nisem bila, odkar sem bila v tridesetih. Ne vem, kaj je to, ampak moj bivši mož je bil 18 let mlajši od mene. To zame pomeni le, da imam svobodo izbire osebe, ki si jo želim, ne glede na starostno skupino, za katero mi družba pravi, da je edina možnost zame."