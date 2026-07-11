65-letna komičarka pokazala simpatijo: Star je 22 let, dajte si duška

Komičarka Kathy Griffin je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo z moškim, za katerega pravi, da je 43 let mlajši od nje. Zvezdnica je pod fotografijo, na kateri se s skrivnostnim mladeničem držita za roke, preprosto zapisala: "Star je 22 let, dajte si duška na internetu."
Ni prvič, da je Griffin ljubezen našla v mlajšem. V intervjuju po ločitvi je priznala, da se je nepričakovano zaljubila v mlajšega moškega. "Ponesreči sem se zaljubila v 23-letnika." Pojasnila je tudi, kaj jo je pri njem privlačilo: "Zaradi svoje starosti ni imel običajnega seksizma, mizoginije in predsodkov, ki jih imajo fantje mojih let. Zdelo se je, da me je videl. Vem, da se sliši res klišejsko. O bog, sliši se tako bedno! Ampak z njim sem se počutila res udobno in zelo zadovoljno."
O zvezi s partnerjem druge generacije je povedala še: "Z moškim svojih let nisem bila, odkar sem bila v tridesetih. Ne vem, kaj je to, ampak moj bivši mož je bil 18 let mlajši od mene. To zame pomeni le, da imam svobodo izbire osebe, ki si jo želim, ne glede na starostno skupino, za katero mi družba pravi, da je edina možnost zame."
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