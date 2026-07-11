65-letna komičarka pokazala simpatijo: Star je 22 let, dajte si duška

Komičarka Kathy Griffin je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo z moškim, za katerega pravi, da je 43 let mlajši od nje. Zvezdnica je pod fotografijo, na kateri se s skrivnostnim mladeničem držita za roke, preprosto zapisala: "Star je 22 let, dajte si duška na internetu."

Kathy Griffin FOTO: AP

Ni prvič, da je Griffin ljubezen našla v mlajšem. V intervjuju po ločitvi je priznala, da se je nepričakovano zaljubila v mlajšega moškega. "Ponesreči sem se zaljubila v 23-letnika." Pojasnila je tudi, kaj jo je pri njem privlačilo: "Zaradi svoje starosti ni imel običajnega seksizma, mizoginije in predsodkov, ki jih imajo fantje mojih let. Zdelo se je, da me je videl. Vem, da se sliši res klišejsko. O bog, sliši se tako bedno! Ampak z njim sem se počutila res udobno in zelo zadovoljno."