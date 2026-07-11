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Tuja scena

65-letna komičarka pokazala simpatijo: Star je 22 let, dajte si duška

New York, 11. 07. 2026 07.00 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
E.M.
Kathy Griffin

Kathy Griffin je na družbenih omrežjih potrdila novo razmerje. 65-letnica je delila fotografijo z 22-letnim moškim in sledilcem sporočila, da jim pušča odprto pot pri komentiranju. Ni prvič, da je Griffin ljubezen našla v mlajšem. V intervjuju po ločitvi je priznala, da se je nepričakovano zaljubila v mlajšega moškega.

Komičarka Kathy Griffin je na družbenem omrežju Instagram delila fotografijo z moškim, za katerega pravi, da je 43 let mlajši od nje. Zvezdnica je pod fotografijo, na kateri se s skrivnostnim mladeničem držita za roke, preprosto zapisala: "Star je 22 let, dajte si duška na internetu."

Kathy Griffin
Kathy Griffin
FOTO: AP

Ni prvič, da je Griffin ljubezen našla v mlajšem. V intervjuju po ločitvi je priznala, da se je nepričakovano zaljubila v mlajšega moškega. "Ponesreči sem se zaljubila v 23-letnika." Pojasnila je tudi, kaj jo je pri njem privlačilo: "Zaradi svoje starosti ni imel običajnega seksizma, mizoginije in predsodkov, ki jih imajo fantje mojih let. Zdelo se je, da me je videl. Vem, da se sliši res klišejsko. O bog, sliši se tako bedno! Ampak z njim sem se počutila res udobno in zelo zadovoljno."

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O zvezi s partnerjem druge generacije je povedala še: "Z moškim svojih let nisem bila, odkar sem bila v tridesetih. Ne vem, kaj je to, ampak moj bivši mož je bil 18 let mlajši od mene. To zame pomeni le, da imam svobodo izbire osebe, ki si jo želim, ne glede na starostno skupino, za katero mi družba pravi, da je edina možnost zame."

Kathy Griffin zveza ljubezen partner

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KOMENTARJI6

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ENDI
11. 07. 2026 08.30
Koliko pa ima pod palcom ta ostarela dama
Odgovori
0 0
Dejan
11. 07. 2026 08.23
Če je obema prav, je men tudi prav. Fouš mu pa nisem temu mulcu. Najverjetneje je na plačilni listi ostarele dame
Odgovori
-2
1 3
Semek
11. 07. 2026 08.16
bruham
Odgovori
+3
4 1
suleol
11. 07. 2026 08.16
65/22 pa kva je s tem folkom haha,
Odgovori
+0
2 2
HardKore
11. 07. 2026 08.10
Čista ljubezen
Odgovori
+0
2 2
luckyss.1
11. 07. 2026 08.07
Fuj
Odgovori
+0
2 2
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