66-letna Melanie Griffith na plaži, pozornost pritegnil njen obraz

Igralka Melanie Griffith preživlja te dni na oddihu v Mehiki, kjer so jo fotografi ujeli na plaži. V temnozelenih enodelnih kopalkah je pokazala, da tudi pri 66 letih še vedno skrbi za svoje telo, njeni oboževalci pa so se razveselili predvsem opazne razlike na njenem obrazu. Lansko leto so v javnost namreč prišle fotografije, na katerih so bile jasno vidne poškodbe na obrazu hollywoodske zvezdnice, ki so pričale o pretiravanju z lepotnimi operacijami. Ujeli so jo na ulicah Los Angelesa, fotografije pa so razburile javnost. Njeni oboževalci so bili zaradi poškodb na njenem obrazu in rokah v skrbeh.