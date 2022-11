67-letna Kris Jenner prvič na naslovnici modne biblije Vogue

Kris Jenner je dokazala, da njene zvezdniške hčerke niso edine, ki znajo stopiti pred fotografski objektiv. 67-letna slavna 'mamadžerka' prvič krasi modno biblijo Vogue , natančneje izdajo, ki izhaja tako na češkem kot tudi slovaškem trgu. V pogovoru za decembrsko izdajo je Kris spregovorila o uspehu 'najslavnejše družine na svetu' in njeni vlogi mame in menedžerke.

Mati šestih otrok in babica že kar dvanajstih vnukov si je na črno-belem fotografiranju nadela dramatično ogrinjalo v stilu lika Mirande Priestly v filmu Hudičevka v Pradi kot zanimivo ekstravagantno opravo, v kateri je spominjala na hobotnico Ursulo iz animirane uspešnice Mala morska deklica.

"Zelo velika čast je krasiti decembrsko izdajo češkega in slovaškega Vogua, namenjeno voditeljem. Hvala celotni ekipi," je na Instagram zapisala Jennerjeva, ki se je tako pridružila hčerkam Kourtney, Kim, Kendall in Kylie, ki so naslovnico modne biblije krasile v preteklosti. Kendall se lahko pohvali s kar 13 mednarodnimi naslovnicami, sledi ji starejša sestra Kim z desetimi, z uspehom pa se lahko pohvalita tudi najstarejša sestra Kourtney in najmlajša sestra Kylie. Zadnja izmed sester, ki na to čast še čaka, je Khloe Kardashian.