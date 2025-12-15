67-letna oskarjevka: To, da me staranje ne briga, je popolna laž

Igralka Jamie Lee Curtis je pred dnevi v oddaji Today dejala, da je popolnoma sprejela koncept staranja. 67-letnica je zdaj priznala, da te besede ne držijo povsem. "To je bila popolna laž, mimogrede. To, da me staranje ne briga. Seveda, da me briga. Ko se pogledam v ogledalo, vidim težavo in vidim rešitev. Na ogledalo ne moraš dati filtra," je priznala v podkastu Wild Card with Rachel Martin.

"Globoka in temna resnica stran ogledala prihaja po nas vse. Lahko se pretvarjamo, da je ni, lahko spreminjamo resničnost, kolikor hočemo. Lahko posnamemo fotografijo, jo spremenimo z umetno inteligenco, uglasimo obraz, karkoli že je. Ampak bistvo je preprosto: resnice ne moreš skriti," je dejala in pojasnila svoje prvotne besede: "Ko rečem, da mi je vseeno, me ne zanima več, da bi prikrivala resnico."

Zvezdnica je letos poleti dvignila precej prahu, ko je v intervjuju za The Guardian brez dlake na jeziku spregovorila o "genocidu nad generacijo žensk, ki ga izvaja kozmetična industrija". Zvezdnica je poudarila, da je besedo genocid uporabila z jasnim namenom. "Verjamem, da smo izbrisali generacijo ali dve naravnega človeškega videza. Koncept, da lahko spremeniš svoj videz s pomočjo kemikalij, kirurških posegov, polnil in podobnega, vodi v popačenje generacij, predvsem žensk, ki spreminjajo svoj videz."

Oskarjevka še danes obžaluje, da se je kot mlajša odločila za plastično operacijo, potem ko je snemalec na snemanju filma Perfect iz leta 1985 komentiral videz njenih podočnjakov. Od takrat je postala glasna zagovornica naravne lepote.