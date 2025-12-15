Naslovnica
67-letna oskarjevka: To, da me staranje ne briga, je popolna laž

Los Angeles, 15. 12. 2025 09.58

Avtor:
E.M.
Jamie Lee Curtis (Vsepovsod naenkrat)

"Globoka in temna resnica stran ogledala prihaja po nas vse," je v novem intervjuju dejala igralka Jamie Lee Curtis, ki je priznala, da se proces staranja tudi nje dotakne, čeprav je pred tem javno dejala, da je ne briga. "Seveda, da me briga. Ko se pogledam v ogledalo, vidim težavo," je odkrito povedala 67-letna oskarjevka.

Igralka Jamie Lee Curtis je pred dnevi v oddaji Today dejala, da je popolnoma sprejela koncept staranja. 67-letnica je zdaj priznala, da te besede ne držijo povsem. "To je bila popolna laž, mimogrede. To, da me staranje ne briga. Seveda, da me briga. Ko se pogledam v ogledalo, vidim težavo in vidim rešitev. Na ogledalo ne moraš dati filtra," je priznala v podkastu Wild Card with Rachel Martin.

Hollywoodska igralka Jamie Lee Curtis
Hollywoodska igralka Jamie Lee Curtis
FOTO: AP

"Globoka in temna resnica stran ogledala prihaja po nas vse. Lahko se pretvarjamo, da je ni, lahko spreminjamo resničnost, kolikor hočemo. Lahko posnamemo fotografijo, jo spremenimo z umetno inteligenco, uglasimo obraz, karkoli že je. Ampak bistvo je preprosto: resnice ne moreš skriti," je dejala in pojasnila svoje prvotne besede: "Ko rečem, da mi je vseeno, me ne zanima več, da bi prikrivala resnico."

Oskarjevka ostro nad lepotne popravke: Genocid nad generacijo žensk

Zvezdnica je letos poleti dvignila precej prahu, ko je v intervjuju za The Guardian brez dlake na jeziku spregovorila o "genocidu nad generacijo žensk, ki ga izvaja kozmetična industrija". Zvezdnica je poudarila, da je besedo genocid uporabila z jasnim namenom. "Verjamem, da smo izbrisali generacijo ali dve naravnega človeškega videza. Koncept, da lahko spremeniš svoj videz s pomočjo kemikalij, kirurških posegov, polnil in podobnega, vodi v popačenje generacij, predvsem žensk, ki spreminjajo svoj videz."

Oskarjevka še danes obžaluje, da se je kot mlajša odločila za plastično operacijo, potem ko je snemalec na snemanju filma Perfect iz leta 1985 komentiral videz njenih podočnjakov. Od takrat je postala glasna zagovornica naravne lepote.

Jamie Lee Curtis staranje videz popravki lepota

Režiserja Roba Reinerja in njegovo ženo našli mrtva na njunem domu

prost1
15. 12. 2025 10.26
Super igralka. Očitno ima tudi "pod kapo" vse pospravljeno.
