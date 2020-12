68-letna Sharon Osbourne zbolela za covidom-19

Sharon Osbourne, televizijska voditeljica in žena rockerja Ozzyja Osbourna, je zbolela za covidom-19. 68-letna zvezdnica je na družbenih omrežjih sporočila, da je že zapustila bolnišnico in da po okužbi že okreva. Med drugim je zaskrbljene oboževalce pomirila, da ji gre na bolje in da se je izolirala od moža, 72-letnega Ozzyja Osbourna.

"Želela sem z vami deliti, da sem bila pozitivna na covid-19," je zapisala."Po kratki hospitalizaciji zdaj okrevam na drugi lokaciji, stran od Ozzyja (ki je bil na testu negativen), medtem pa si je oddaja The Talk vzela načrtovan premor."Za konec je v sporočilu še zapisala: "Ostanite zdravi in na varnem."