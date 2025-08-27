Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

69-letna Kris Jenner iskreno o dvigu obraza: Želim biti najboljša verzija sebe

Los Angeles, 27. 08. 2025 11.51 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
0

Kris Jenner je v naslovnem intervjuju za septembrsko izdajo modne revije Vogue Arabia iskreno spregovorila o dvigu obraza, za katerega se je odločila zato, ker je želela biti najboljša verzija same sebe in se počutiti dobro v svoji koži tudi v obdobju, ko stopa v sedmo desetletje svojega življenja. "To, da se staraš, ne pomeni, da moraš obupati nad seboj," je prepričana slavna 'mamadžerka'.

69-letna Kris Jenner, mama in menedžerka slavnih sester Kardashian-Jenner, krasi naslovnico septembrske izdaje modne revije Vogue Arabia. Zvezdnica, ki bo novembra praznovala okrogel 70. rojstni dan, je v intervjuju z revijo iskreno spregovorila o lepotnih popravkih, tudi o dvigu obraza, za katerega se je nedavno že drugič odločila.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Pred 15 leti sem imela dvig obraza in čas je bil za osvežitev. Za ponovni dvig obraza sem se odločila, ker želim biti najboljša verzija same sebe. To me veseli," je iskreno povedala zvezdnica, ki je prepričana, da "to, da se staraš, ne pomeni, da moraš obupati nad seboj".

Dodala je, da se kljub lepotnim popravkom elegantno stara. "To je moja verzija elegantnega staranja. Če se v svoji koži počutite udobno in se želite starati, ne da bi kaj popravili, potem ne storite ničesar. Odločila sem se, da razkrijem nekaj podrobnosti, ker menim, da je to lahko zelo navdihujoče za ljudi, ki se ne počutijo dobro v svoji koži. Tudi ko so mi zamenjali kolk, smo to posneli. Prepričana sem, da je deljenje teh stvari lahko koristno"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O lepotnih posegih sta nedavno iskreno spregovorili tudi njeni hčerki Kylie Jenner in Khloé Kardashian. Slednja je na spletu delila seznam posegov, za katere se je odločila. Med drugim se je odločila za korekcijo nosu, botoks in kolagenski lifting z nitkami. Kylie pa je uporabnikom na TikToku v razdelku za komentarje natančno pojasnila, za kakšen tip umetnih prsi se je odločila.

Kris Jenner dvig obraza lepotni popravki operacija
Naslednji članek

Kako se je Donald Trump odzval na zaroko Taylor Swift?

SORODNI ČLANKI

Oboževalci nad Kris Jenner: 'Ali ima na fotografiji šest prstov?'

Kris Jenner 'kopirala' hčerko: Kim, moja inspiracija si

Lauren Sanchez po poletu v vesolje pripravljena na poroko

Rob Kardashian presenetil: po letih odsotnosti znova z družino

Kris Jenner čustvena zaradi maminega zdravja: Spopada se z veliko težavami

Khloe Kardashian razkrila, kaj si s sestro Kim želita podedovati od matere

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1155