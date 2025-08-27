69-letna Kris Jenner iskreno o dvigu obraza: Želim biti najboljša verzija sebe

69-letna Kris Jenner , mama in menedžerka slavnih sester Kardashian-Jenner, krasi naslovnico septembrske izdaje modne revije Vogue Arabia . Zvezdnica, ki bo novembra praznovala okrogel 70. rojstni dan, je v intervjuju z revijo iskreno spregovorila o lepotnih popravkih, tudi o dvigu obraza, za katerega se je nedavno že drugič odločila.

"Pred 15 leti sem imela dvig obraza in čas je bil za osvežitev. Za ponovni dvig obraza sem se odločila, ker želim biti najboljša verzija same sebe. To me veseli," je iskreno povedala zvezdnica, ki je prepričana, da "to, da se staraš, ne pomeni, da moraš obupati nad seboj".

Dodala je, da se kljub lepotnim popravkom elegantno stara. "To je moja verzija elegantnega staranja. Če se v svoji koži počutite udobno in se želite starati, ne da bi kaj popravili, potem ne storite ničesar. Odločila sem se, da razkrijem nekaj podrobnosti, ker menim, da je to lahko zelo navdihujoče za ljudi, ki se ne počutijo dobro v svoji koži. Tudi ko so mi zamenjali kolk, smo to posneli. Prepričana sem, da je deljenje teh stvari lahko koristno"