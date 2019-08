7-letna Rihannina 'dvojnica' dobila prvi modni posel

Nedavno je Rihanna objavila fotografijo na svojem Instagramu, za katero so sprva vsi mislili, da je uporabila aplikacijo FaceApp in se pomladila. A to je bila 7-letna Ala'a Skyy, ki ji je zares neverjetno podobna. Ko je fotografija prek spleta obkrožila svet, so deklici takoj začeli dajati ponudbe za manekensko delo.