7 stvari, v katerih bo Archiejevo življenje drugačno od življenja bratrancev in sestrične

Archie naj bi podedoval naziv "Earl of Dumbarton", kar je uradni naziv, ki ga je prejel tudi Harry na njegov poročni dan, to pa se ne bi zgodilo, če bi dobil hčerko, saj še vedno velja prastaro pravilo, ki ga še niso spremenili. Morda pa naziva sploh ne bo dobil, tako kot je za svoj hčerki naredila princesa Anna , za sina Petra in hčerko Zaro Phillips (zdaj Tindall), saj je zavrnila kraljičine nazive, da imata lahko običajni življenji. Zara je leta 2015 dejala, da je"zelo srečna, da sta se starša tako odločila, da je imela priložnost početi stvari, ki jih sicer ne bi smela".

Arhaično pravilo kralja Georgea V. iz leta 1917, ki je želel "oskubljeno monarhijo" pravi, da ko gre za vnuke, naj bi le najstarejši potomec najstarejšega sina imel naziv princ (to je George), a je kraljica Elizabeta z njegovim rojstvom to spremenila in sta potem tudi Charlotte in Louis dobila naziv princese oz. princa. Ni pa nujno, da bo to storila v Harryjevem primeru, saj je Archie, kot rečeno, šele sedmi v vrsti za prestol.

Ko sta princ William in žena Kate leta 2013 pričakovala prvorojenca, ki sta ga nato poimenovala George , je bilo pričakovanje precejšnje in tudi logično, saj so se vsi veselili bodočega prestolonaslednika. Čeprav je princ Harry ravno toliko kraljevski in cenjen kot William, njegov potomec ni toliko bistven za britanski dvor. Prvi v vrsti za kralja je sicer njun oče princ Charles , ki mu sledi William, ki ga že večina vidi v vlogi kralja. Harry je šesti v vrsti, Archie pa šele sedmi, saj je prehitel princa Andrewa . Archie bi tako postal kralj samo v primeru, če bi se kaj tragičnega zgodilo Georgeu, Charlotte ali Louisu , preden bi kdor koli izmed njih imel otroke.

4. Ne bo živel v Kensingtonski palači

Harry in Meghan sta se pred porodom preselila v kočo Frogmore, saj imata očitno željo otroka vzgajati v Windsorju. Podobno sta pred leti storila William in Kate, ki sta se potem, ko sta ustvarila družino, preselila v Anmer Hall v Norfolku, kjer sta prva leta preživela tudi princ George in princesa Charlotte. Leta 2017, ko so se dolžnosti vojvode in vojvodinje Cambridgea povečale, pa sta se preselila v Kensingtonsko palačo, še vedno pa se za počitnice radi vračajo v Norfolk.

5. Ima drugačen priimek

Harry in Meghan sta sina poimenovala Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Uradno sicer kraljevi člani nimajo priimka, saj jih imenujejo "njihova kraljeva visokost" in ga niti ne potrebujejo. A je vseeno postalo običaj, da imajo vsaj enega, sploh v času šolanja. George in priimek Cambridge, prav tako Charlotte in Louis, William in Harry sta imela priimek Wales (po očetu, Charlesu, princu Walesa). Princesi Beatrice in Eugenie sta sprejeli priimek York, zaradi njunega očeta, princa Andrewa, vojvode Yorka. Po tej logiki naj bi Archie dobil priimek Sussex, a so ga poimenovali Harrison, najbrž v čast očetu Harryju.

6. Najbrž ne bo imel varuške

Varuška Georgea, Charlotte in Louisa je s kolidža Norland, in sicer Španka Maria Teresa Borrallo, Meghan in Harry ps sta se zanimala, da bi imela ameriško varuško, morda pa bi to lahko bil celo moški. Spet drugi viri pa pričajo o tem, da sploh ne bosta imela varuške in da bo to vlogo prevzela kar njena mamaDoria, ki sicer živi v Kaliforniji. Doria je že prispela v Veliko Britanijo in bila zraven, ko sta Archieja prvič videla kraljica Elizabeta II. in njen mož, princFilip. Meghan si bo sicer vzela pol leta porodniškega dopusta, potem pa bosta videla, kako se bosta odločila. Menda želita biti aktivna starša in čimveč postoriti sama.

7. Najbrž bo imel običajno službo in ne bo zgolj "član kraljeve družine"

Princ Harry in Meghan sta kraljevi glavi, tako kot seveda tudi William in Kate, a dejstvo je, da bodo Williamovi otroci odrasli in šli po njegovih stopinjah, Harryjev sin pa bo najbrž imel običajno službo. Kot ju imata tudi Eugenie in Beatrice, čeprav sta princesi. Beatrice dela za ameriško tehnološko podjetje Afiniti, Eugenie pa pri londonski galeriji Hauser & Wirth.Obe sta tudi precej dobrodelni, kar pa nima zveze s kraljevimi obveznostmi, saj se udejstvujeta po svoji volji.