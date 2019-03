70-letnik brez zadržkov pokazal čustva do 40 let mlajše izbranke

''Oh, ta ljubezen,'' bi lahko rekli v primeru 70-letnega glasbenika Stevena Tylerja, ki je leta 2016 s fotografijo potrdil razmerje s 40 let mlajšo izbranko, Aimee Preston. Par se je mudil na podelitvi glasbenih nagradiHeartRadio, ki je potekala v losangeleškem Microsoft Theaterju, dogodek pa je povezoval glasbenik T-Pain. Po rdeči preprogi so se sprehodili številni znani obrazi iz sveta glasbe in šovbiznisa, fotografom pa sta pozirala tudi frontman glasbene skupine Aerosmith in njegova 30-letna partnerica.

Spomnimo, Tyler je Prestonovo leta 2012 zaposlil kot osebno asistentko, dve leti kasneje pa se je v javnosti začelo namigovati, da je njuna poslovna vez prerasla v intimnejšo različico. Govorice niso bile potrjene do leta 2016, ko je glasbenik s fotografijo obelodanil novico, da je znova srečno zaljubljen. Čeprav je med njima precejšnja starostna razlika, velja izpostaviti, da je Steven še vedno izjemno vitalen in aktiven:lani je nastopil na glasbenem spektaklu v Trstu, kjer je dokazal, da so njegove vokalne sposobnosti še vedno zavidanja vredne, njegove klasične kretnje na odru pa nič manj energične in gibčne, kot so bile v preteklosti.

Na rdeči preprogi sta zaljubljenca pozirala brez kakršnihkoli zadržkov, fotografi pa so tako imeli priložnost ovekovečiti njuno spogledovanje, držanje za roke, objemanje in tudi poljubljanje.