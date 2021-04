75-letna Diane Keaton presenetila z izbiro obutve

Diane Keaton , ki se je leta 1977 razveselila oskarja za vlogo v filmu Annie Hall , kasneje pa bila še trikrat nominirana, je 5. januarja dopolnila 75 let. Kljub starosti pa vedno znova dokazuje, da so leta zgolj številka. Tokrat so jo fotografi presenetili v odmoru med snemanjem filma Mack in Rita v kalifornijskem Palm Springsu.

Odeta je bila v široko belo srajco, ki jo je nosila kot obleko, hlače pa so zamenjali kar škornji. Namreč, obula je škornje z visoko peto v živalskem vzorcu, ki so segali visoko nad kolena.

Diane je še enkrat znova potrdila, da se z leti ne obremenjuje. Na javnih prireditvah se je v preteklosti pogosto odločala za androgeni videz, ki je vključeval široke hlače, sakoje, klobuke in baretke, tokrat pa se je odločila z modno kombinacijo malenkost pozabavati in se odeti v nekaj bolj ženstvenega. Oboževalci so pohvalili njeno izbiro in se ob tem strinjali, da si takšnega drznega modnega izleta ne more privoščiti kar vsaka igralka ter dodali, da ji kombinacija lepo pristoji.