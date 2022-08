75-letna Diane von Furstenberg navdušila v kopalkah: Hvaležna sem

Legendarna modna oblikovalka in lastnica modne hiše DVF je na svojem Instagram profilu znova dokazala, da so leta zgolj številka. 75-letnica je s svojimi sledilci delila fotografijo v kopalkah in razkrila, da ji pri dobrem počutju in izgledu pomaga plavanje, s katerim se ukvarja vsaj dve uri na dan. "Vem, morala bi se smejati," je pod fotografijo resnega obraza še pripisala Diane von Furstenberg, ki je s fotografijo navdušila.

"Sebek pri 75-ih? Trudim se in dve uri plavanja na dan pomagata," je zapisala oblikovalka in pri tem šaljivo dejala, da se zaveda, da bi se na sliki morala smejati, a da se ji zdi neumno, da bi se smejala sama sebi. "Hvaležna sem," je še zapisala 75-letnica, ki je s potezo navdušila. "Neustrašna in prelepa," je pod fotografijo zapisala legendarna manekenka Iman, s katero se je strinjala še ena legendarna lepotica, Andie Macdowell. Ta je von Furstenbergovo označila za čudovito. Da modna oblikovalka izgleda odlično, so se strinjali tudi preostali sledilci, ki so fotografijo zasuli s pozitivnimi komentarji in všečki.

icon-expand Diane von Furstenberg dokazuje, da so leta zgolj številka. FOTO: Profimedia