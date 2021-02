75-letna Dolly Parton se še ni cepila: Ne bom preskočila vrste

"Ne bom dobila svojega odmerka cepiva, dokler je še nekaj ljudi pred menoj. Nočem, da je videti, da preskočim vrsto samo zato, ker sem prispevala denar," je legendarna country pevka Dolly Parton pojasnila za Associated Press. "Glede tega sem zelo smešna. Dobila bom sicer svojega, a bom nanj počakala."

"Sem v tej starostni skupini, ko bi ga (cepivo) lahko povsem zakonito dobila že prejšnji teden," je o cepivo povedala Dolly. "Dopolnila sem 75 let. Cepiti sem se nameravala na svoj rojstni dan, a sem pomislila: 'Ne, ne delaj tega. Videti bo, kot da izvajaš predstavo.' Nobeno moje delo v resnici ni takšno."

Dolly je nato zagotovila, da se bo cepila in da želi k temu spodbuditi tudi druge: "Ko ga dobim, bom verjetno to storila pred kamero, da bodo ljudje vedeli in jim bom povedala po resnici, ali imam kakšne simptome. Upam, da bom s tem spodbudila ljudi. Ne bom preskočila vrste samo zato, ker bi lahko. "

Dolly Parton je kmalu zatem, ko so na začetku lanskega leta razglasili epidemijo, v raziskovalne namene darovala milijon dolarjev (840 tisoč evrov). Aprila lani je naznanila, da bo denar namenila univerzitetnemu medicinskemu centru Vanderbilt v Nashvillu, kjer je podjetje Moderna razvijalo cepivo.