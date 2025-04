75-letnega pisatelja Sansala v Alžiriji obsodili na pet let zapora

75-letnega pisatelja Boualema Sansala so aretirali novembra lani. Na zatožno klop je moral sesti zaradi obtožb spodkopavanja ozemeljske celovitosti Alžirije, potem ko je v pogovoru za enega od skrajno desnih francoskih medijev izjavil, da je Francija v kolonialnem obdobju nepravično prepustila del maroškega ozemlja Alžiriji. V Alžiriji so to izjavo razumeli kot napad na njeno narodno suverenost, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tožilstvo je minuli teden na sodišču zahtevalo desetletno zaporno kazen za pisatelja. Njegova dela, kljub kritikam, v Alžiriji sicer niso prepovedana.