75-letni pevec po operaciji srca na odru v odlični formi

Legendarnemu Micku Jaggerju so aprila v New Yorku uspešno zamenjali poškodovano srčno zaklopko. Ker so morali zaradi operacije prestaviti turnejo, je pevec objavil opravičilo za oboževalce: "Zares sovražim, da sem vas tako pustil na cedilu. Zelo hudo mi je, da moramo prestaviti turnejo, ampak delam vse, da se bom lahko čim prej vrnil na pot."

Maja je tako že javil, da se pripravlja na turnejo, ko je objavil posnetek, ki ga je delil s svojimi oboževalci na Instagramu. Na njem v prazni dvorani energično pleše in vadi plesne gibe na pesem Techno Fan, ki jo prepeva zasedba The Wombats. Zdaj pa je za legendarnim pevcem in zasedbo že prvi koncert v sklopu poletne turneje.

Zasedba je namreč nastopila v Chigacu, kjer je Jagger na odru 'stal' 90 minute brez težav. Še več, oboževalci prisotni na koncertu so dejali, da je bil pevec zelo energičen, ves čas je plesal, skakal in nikakor ni pokazal, da je pred meseci prestal operacijo na srcu. Mick Jagger je tako vsem pokazal, da je popolnoma pri močeh, ne ustavi ga niti poseg na srcu.