76-letna Vera Wang z drzno opravo na podelitvi nagrad

Vera Wang zna poskrbeti za to, da se za njo obračajo glave. Slavna modna oblikovalka s svojim modnim slogom slovi po izjemni drznosti, kljub 76 letom zato marsikdaj preseneti z opravo, ki si je ne bi upale obleči nekatere njene precej mlajše kolegice.

Kljub 76 letom se Vera Wang vedno odloča za drzne oprave. FOTO: Profimedia

Nič drugače ni bilo na nedavni podelitvi nagrad Fragrance Foundation Awards v New Yorku. Zvezdnica se je na dogodku pojavila v kreaciji, ki jo je oblikovala sama, v ospredju pa sta bila minimalističen top in izjemno nizko krilo. Dogodek v gledališču David H. Koch je bil prizorišče njene najnovejše predstavitve osebnega sloga, ki kljubuje pričakovanjem javnosti glede oblačenja v zrelem obdobju. Njeni nenehni nastopi v takšnih kombinacijah kažejo na to, da oblikovalka močno zagovarja svobodo pri izražanju prek mode ne glede na starostno skupino posameznika.

Modna oblikovalka zna poskrbeti za to, da se za njo obračajo glave. FOTO: Profimedia

Obleka oblikovalke je bila sestavljena iz strukturiranega modrčka in prosojnega krila z vdelanimi širokimi hlačami. Krilo je bilo spuščeno nevarno nizko na hrbtu, medtem ko je sprednji del vseboval pas, ki se je cepil na predelu bokov. Kot modne dodatke je Wangova izbrala pastelno modre rokavice čez komolce, velika sončna očala in pričesko v slogu pletenih fig.

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Z omenjeno kombinacijo tekstur in barv je znova poudarila svojo nedavno oblikovalsko fazo, kjer kombinira stroge arhitekturne linije z igrivimi, skoraj mladostnimi elementi. Celoten komplet je poudaril njeno izjemno vitko linijo, ki jo oblikovalka redno izpostavlja na javnih dogodkih.

Zvezdnica je presenetila tudi na nedavni Met Gali. FOTO: Profimedia

76-letnica je presenetila tudi na nedavni Met Gali, saj se je po rdeči preprogi sprehodila v podobno zasnovani kombinaciji s svetlimi lasmi, kar nakazuje na jasen trend v njenem osebnem slogu. Poudarjanje trebušnih mišic in eksperimentiranje z ekstremnimi ravnmi pasu pri krilih sta postala njena redna izbira na prestižnih prireditvah.

Vera Wang ostaja ena redkih javnih osebnosti, ki z uporabo lastne podobe in platforme vpliva na spreminjanje dojemanja estetike starejših oseb v javnem življenju, pri čemer se ne boji kritičnih pogledov konservativnejšega dela publike.