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76-letna Vera Wang z drzno opravo na podelitvi nagrad

New York, 14. 06. 2026 13.59 pred 12 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.A.
Modna oblikovalka zna poskrbeti za to, da se za njo obračajo glave.

Pri njenih letih si marsikatera ženska ne bi upala tako suvereno stopati po rdeči preprogi, mnoge se celo ne bi udeležile takšnih dogodkov, a Vera Wang je drugačna. Slavna modna oblikovalka vedno znova preseneča s svojim drznim slogom. Tako je bilo tudi na nedavni podelitvi nagrad Fragrance Foundation, kjer se je 76-letnica pojavila samo v modrčku in nizkem krilu.

Vera Wang zna poskrbeti za to, da se za njo obračajo glave. Slavna modna oblikovalka s svojim modnim slogom slovi po izjemni drznosti, kljub 76 letom zato marsikdaj preseneti z opravo, ki si je ne bi upale obleči nekatere njene precej mlajše kolegice.

Kljub 76 letom se Vera Wang vedno odloča za drzne oprave.
Kljub 76 letom se Vera Wang vedno odloča za drzne oprave.
FOTO: Profimedia

Nič drugače ni bilo na nedavni podelitvi nagrad Fragrance Foundation Awards v New Yorku. Zvezdnica se je na dogodku pojavila v kreaciji, ki jo je oblikovala sama, v ospredju pa sta bila minimalističen top in izjemno nizko krilo. Dogodek v gledališču David H. Koch je bil prizorišče njene najnovejše predstavitve osebnega sloga, ki kljubuje pričakovanjem javnosti glede oblačenja v zrelem obdobju. Njeni nenehni nastopi v takšnih kombinacijah kažejo na to, da oblikovalka močno zagovarja svobodo pri izražanju prek mode ne glede na starostno skupino posameznika.

Modna oblikovalka zna poskrbeti za to, da se za njo obračajo glave.
Modna oblikovalka zna poskrbeti za to, da se za njo obračajo glave.
FOTO: Profimedia

Obleka oblikovalke je bila sestavljena iz strukturiranega modrčka in prosojnega krila z vdelanimi širokimi hlačami. Krilo je bilo spuščeno nevarno nizko na hrbtu, medtem ko je sprednji del vseboval pas, ki se je cepil na predelu bokov. Kot modne dodatke je Wangova izbrala pastelno modre rokavice čez komolce, velika sončna očala in pričesko v slogu pletenih fig.

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Z omenjeno kombinacijo tekstur in barv je znova poudarila svojo nedavno oblikovalsko fazo, kjer kombinira stroge arhitekturne linije z igrivimi, skoraj mladostnimi elementi. Celoten komplet je poudaril njeno izjemno vitko linijo, ki jo oblikovalka redno izpostavlja na javnih dogodkih.

Zvezdnica je presenetila tudi na nedavni Met Gali.
Zvezdnica je presenetila tudi na nedavni Met Gali.
FOTO: Profimedia

76-letnica je presenetila tudi na nedavni Met Gali, saj se je po rdeči preprogi sprehodila v podobno zasnovani kombinaciji s svetlimi lasmi, kar nakazuje na jasen trend v njenem osebnem slogu. Poudarjanje trebušnih mišic in eksperimentiranje z ekstremnimi ravnmi pasu pri krilih sta postala njena redna izbira na prestižnih prireditvah.

Vera Wang ostaja ena redkih javnih osebnosti, ki z uporabo lastne podobe in platforme vpliva na spreminjanje dojemanja estetike starejših oseb v javnem življenju, pri čemer se ne boji kritičnih pogledov konservativnejšega dela publike.

Razlagalnik

Vera Wang je ameriška modna oblikovalka kitajskega rodu, ki je postala svetovno znana predvsem po svojih vrhunskih poročnih oblekah. Preden je ustanovila lastno modno hišo, je kar 17 let delala kot urednica pri prestižni reviji Vogue, kasneje pa je bila tudi oblikovalka za modno hišo Ralph Lauren. Njena znamka je danes sinonim za eleganco, prefinjenost in inovativnost, njene kreacije pa nosijo številne slavne osebnosti po vsem svetu.

Met Gala, uradno znana kot Costume Institute Gala, je eden najbolj ekskluzivnih in odmevnih modnih dogodkov na svetu, ki se vsako leto odvija v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku. Dogodek služi kot dobrodelna prireditev za zbiranje sredstev za Inštitut za kostume muzeja in zaznamuje odprtje njihove letne modne razstave. Znan je po tem, da morajo povabljeni zvezdniki, oblikovalci in vplivneži slediti strogi temi oblačenja, kar pogosto vodi do zelo drznih in umetniških modnih izbir.

Fragrance Foundation Awards, pogosto imenovane tudi 'oskarji parfumov', so prestižne letne nagrade, ki jih podeljuje fundacija Fragrance Foundation za izjemne dosežke v industriji dišav. Te nagrade slavijo kreativnost, inovacije in umetniško vrednost parfumov, pri čemer ocenjujejo tako same dišave kot tudi njihovo pakiranje, oglaševalske kampanje in trženjske strategije. Dogodek združuje vodilne strokovnjake iz sveta lepote in mode ter velja za najpomembnejše priznanje v svetu parfumeristike.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Vera Wang moda rdeča preproga New York modna oblikovalka lepotni standardi drzna oblačila

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KOMENTARJI2

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Yon Dan
14. 06. 2026 14.11
Tudi če bi bila naga, bi jo redko kdo pogledal.
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0 0
bohinj je zakon
14. 06. 2026 14.07
Ne vem. No preživeli smo tudi to.
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0 0
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