76-letna zvezdnica Prijateljev presenetila z vstopom na OnlyFans

Eksplicitni platformi Only Fans se je po kar nekaj zvezdniških obrazih v zrelih letih zdaj pridružila še zvezdnica serije iz 80. let Falcon Crest, Morgan Fairchild . 76-letnica je napovedala, da bo odprla profil na platformi OnlyFans , kjer bo s svojimi oboževalci delila ekskluzivne vsebine.

"Objavljala bom nove fotografije in videoposnetke," je igralka, ki je upodobila mamo priljubljenega lika Chandlerja Binga (Matthewa Perryja) v kultni seriji Prijatelji, povedala za revijo People. Ob tem se je pošalila: "In preden kdo vpraša – ne, ne gre za takšne vsebine!" Pojasnila je, da bodo njene objave predvsem sproščene narave in zabavne. "Večinoma bom samo jaz, ki se bom malce norčevala in govorila o vsem, kar mi bo tisti trenutek padlo na pamet," je dejala.

Legendarna igralka je dejala, da jo oboževalci po desetletjih uspešne kariere v zabavni industriji poznajo predvsem po njenih televizijskih vlogah, razkošnih oblačilih in prepoznavnih bujnih pričeskah. Zdaj pa jim želi pokazati tudi svojo nekoliko drugačno, bolj osebno plat. "Morda ne vedo, kako zelo me navdušuje znanost ali kako hitro me lahko moja sestra spravi v smeh," je pojasnila in dodala, da bi z oboževalci rada delila tudi takšne trenutke iz svojega življenja.