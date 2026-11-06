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76-letna zvezdnica Prijateljev presenetila z vstopom na OnlyFans

Los Angeles, 06. 11. 2026 14.11 pred 31 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Morgan Fairchild

Legendarna igralka Morgan Fairchild preseneča z odločitvijo o vstopu na platformo, ki se običajno povezuje z objavo eksplicitnih vsebin. Zvezdnica serije Prijatelji je pojasnila, kakšne objave bodo zaznamovale njen profil in zakaj se je odločila za ta korak.

Eksplicitni platformi Only Fans se je po kar nekaj zvezdniških obrazih v zrelih letih zdaj pridružila še zvezdnica serije iz 80. let Falcon Crest, Morgan Fairchild. 76-letnica je napovedala, da bo odprla profil na platformi OnlyFans, kjer bo s svojimi oboževalci delila ekskluzivne vsebine.

V seriji Prijatelji je igrala mamo Chandlerja Binga (Matthewa Perryja)
V seriji Prijatelji je igrala mamo Chandlerja Binga (Matthewa Perryja)
FOTO: Profimedia

"Objavljala bom nove fotografije in videoposnetke," je igralka, ki je upodobila mamo priljubljenega lika Chandlerja Binga (Matthewa Perryja) v kultni seriji Prijatelji, povedala za revijo People. Ob tem se je pošalila: "In preden kdo vpraša – ne, ne gre za takšne vsebine!" Pojasnila je, da bodo njene objave predvsem sproščene narave in zabavne. "Večinoma bom samo jaz, ki se bom malce norčevala in govorila o vsem, kar mi bo tisti trenutek padlo na pamet," je dejala.

Legendarna igralka je dejala, da jo oboževalci po desetletjih uspešne kariere v zabavni industriji poznajo predvsem po njenih televizijskih vlogah, razkošnih oblačilih in prepoznavnih bujnih pričeskah. Zdaj pa jim želi pokazati tudi svojo nekoliko drugačno, bolj osebno plat. "Morda ne vedo, kako zelo me navdušuje znanost ali kako hitro me lahko moja sestra spravi v smeh," je pojasnila in dodala, da bi z oboževalci rada delila tudi takšne trenutke iz svojega življenja.

Morgan Fairchild je v 80. letih navduševala v seriji Falcon Crest
Morgan Fairchild je v 80. letih navduševala v seriji Falcon Crest
FOTO: Profimedia

Andy Bachman, izvršni direktor podjetja, ki stoji za njenim vstopom na platformo, je ob tem poudaril, da Hollywood pomembnost zvezdnikov pogosto ocenjuje glede na njihove najnovejše dosežke, medtem ko oboževalci nanje gledajo drugače. Po njegovih besedah ta korak igralki omogoča, da z ljudmi, ki jo spremljajo že vrsto let, vzpostavi neposrednejši stik, in to pod svojimi pogoji. Podjetje je sicer letos sodelovalo tudi pri odprtju profilov drugih znanih igralk, med njimi Donne Mills, Shannon Elizabeth in Jaime Pressly.

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Donna Mills, igralka, ki je svetovni javnosti postala znana s svojo vlogo v seriji Knots Landing, je novico, da se podaja na omenjeno platformo, ki se pogosto povezuje z eksplicitno vrsto vsebin, z javnostjo delila pred tremi meseci. "Delila bom koščke svojega vsakdana in vodila resnične pogovore z oboževalci, ki so z mano že od vsega začetka," je tedaj pojasnila zvezdnica. Njena poslovna odločitev naj bi se izkazala za izjemno donosno, saj naj bi v zgolj enem mesecu zaslužila več sto tisoč evrov.

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Morgan Fairchild Igralka OnlyFans Prijatelji

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