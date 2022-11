80 let od rojstva ameriškega glasbenika Jimija Hendrixa

Jimi Hendrix se je rodil leta 1942 v Seattlu. Kitaro je začel igrati pri petnajstih letih in se kmalu zatem pridružil več ameriškim zasedbam, med njimi tudi slavnemu Little Richardu , s katerim je sodeloval vse do sredine 60. let. Leta 1966 se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je sestavil zasedbo The Jimi Hendrix Experience in z njo v nekaj mesecih zasedel glasbene lestvice s skladbami Hey Joe , Purple Haze in The Wind Cries Mary .

V ZDA je zaslovel po nastopu na festivalu Monterey leta 1967, ko je že izdal debutantski album Are You Experienced. Temu sta sledila le še dva studijska izdelka: Axis: Bold as Love (1967) in Electric Ladyland (1968) ter nastopa na festivalih Woodstock leta 1969 in Isle of Wight leta 1970.

Glasbenika s pravim imenom Johnny Allen Hendrix so več čas spremljale težave z drogami, ki so bile tudi najverjetnejši vzrok njegove nepojasnjene smrti 18. septembra 1970 v Londonu. Star je bil 27 let, zaradi česar so ga uvrstili v klub 27, na seznam priljubljenih glasbenikov in umetnikov, na katerem so še Brian Jones, Janis Joplin, Jim Morrison, Robert Johnson, Kurt Cobain in Amy Winehouse, ki so prav tako sloveli po tveganem načinu življenja in so umrli pri tej starosti.