80-letni Keith Richards z družino uživa v Benetkah

Keith Richards, kitarist skupine The Rolling Stones, je nedavno pripotoval v Italijo, kjer v družbi žene Patti Hansen, sina Marlona in njegove žene uživa v raziskovanju Benetk. 80-letnega glasbenika so fotografi ujeli v objektive, ko sta se z ženo odpravljala v eno od restavracij, oba pa sta bila nasmejana in dobre volje.

Legendrani kitarist skupine The Rolling Stones, Keith Richards, je na počitnicah v Italiji. 80-letni glasbenik se je v Italijo odpravil v družbi žene Patti, sina Marlona in snahe, fotografi pa so jih ujeli med sprehodom po mestu, Keitha in njegovo 68-letno ženo pa so v objektive ujeli tudi pred obiskom ene od lokalnih restavracij, kjer sta se jima pridružila še sin in žena, nato pa še na balkonu hotela, kjer stanujeta.

Keith Richards z družino uživa v Benetkah. FOTO: Profimedia icon-expand

Kitarista so fotografirali na hotelskem balkonu v kopalnem plašču, ko je užival ob branju knjige, pridružila pa se mu je tudi žena, s katero je v zvezi od leta 1979. Par se je spoznal na njen 23. rojstni dan v znamenitem Studiu 51, poročila pa sta se leta 1983 in imata skupaj dve hčerki, Theodoro in Alexandro. Keith ima z nekdanjo partnerico Anito Pallenberg še dva otroka, Marlona in Angelo, medtem ko je njun sin Tara umrl dva meseca po rojstvu.

