82-letna igralka iz Harryja Potterja gola pozirala za britanski Vogue

"Ne morem se upreti zlobnosti," je Miriam Margolyes povedala za Vogue. A kljub drznim fotografijam je igralka priznala, da težko sprejema svoj videz. "Obožujem svoj obraz. Mislim, da je topel, odprt in nasmejan," je izjavila in dodala: "Ampak sovražim svoje telo. Sovražim velike prsi in mlahav trebuh, male krive noge. Nisem navdušena nad tem. Ampak iz tega moraš narediti najboljše. Iz tega, kar imaš, moraš narediti najbolje, kar lahko."