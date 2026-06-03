82-letni Keith Richards je postal pradedek

Keith Richards je pri 82 letih prvič postal pradedek. Njegova vnukinja Ella je v objavi na družbenem omrežju ob svojem 30. rojstnem dnevu sporočila, da se je razveselila prvorojenke. S sledilci je delila tudi fotografije, na katerih leži na travniku, ob njej pa spi dojenčica Luna .

"Trideseta! Najboljši rojstni dan do zdaj z našo deklico Luno!" je pripisala Ella, ki ima hčerko z dolgoletnim partnerjem Sascho von Bismarckom. Da bosta prvič postala starša, sta sporočila v objavi meseca marca, med komentarji pa se je takrat oglasil tudi njen slavni dedek, ki je zapisal: "Pošiljam vam obilo ljubezni in komaj čakam, da spoznam svojo prvo pravnukinjo!"

Ella je hči Marlona Richardsa, Keithovega najstarejšega sina iz dolgoletne zveze z igralko in manekenko Anito Pallenberg, ki je umrla leta 2017.