82-letni Keith Richards je postal pradedek

Keith Richards je pri 82 letih prvič postal pradedek. Njegova vnukinja Ella je v objavi na družbenem omrežju ob svojem 30. rojstnem dnevu sporočila, da se je razveselila prvorojenke. S sledilci je delila tudi fotografije, na katerih leži na travniku, ob njej pa spi dojenčica Luna.
"Trideseta! Najboljši rojstni dan do zdaj z našo deklico Luno!" je pripisala Ella, ki ima hčerko z dolgoletnim partnerjem Sascho von Bismarckom. Da bosta prvič postala starša, sta sporočila v objavi meseca marca, med komentarji pa se je takrat oglasil tudi njen slavni dedek, ki je zapisal: "Pošiljam vam obilo ljubezni in komaj čakam, da spoznam svojo prvo pravnukinjo!"
Ella je hči Marlona Richardsa, Keithovega najstarejšega sina iz dolgoletne zveze z igralko in manekenko Anito Pallenberg, ki je umrla leta 2017.
The Rolling Stones so ena najvplivnejših in najdlje delujočih rock skupin v zgodovini glasbe, ustanovljena v Londonu leta 1962. Skupina je postala simbol britanske invazije in rock kulture, znana pa je predvsem po svojem surovem zvoku, ki temelji na bluesu, ter karizmatičnih nastopih frontmana Micka Jaggerja in kitarista Keitha Richardsa. Njihova glasba je skozi desetletja pomembno oblikovala razvoj rock and rolla, blues-rocka in kasnejših glasbenih zvrsti.
Anita Pallenberg (1942–2017) je bila italijansko-nemška igralka, manekenka in modna oblikovalka, ki je bila v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja ključna figura v krogu skupine The Rolling Stones. Bila je znana po svojem izjemnem vplivu na modo in slog skupine, dolgo časa pa je bila tudi partnerka Keitha Richardsa, s katerim sta imela dva otroka, Marlona in Angelo. Veljala je za muzo in pomembno kulturno ikono tistega časa.
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