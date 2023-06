83-letni Al Pacino z 29-letno partnerko povil sina Romana.

Roman je igralčev četrti in producentkin prvi otrok. Par naj bi bil skupaj od aprila lani, svojo zasebnost pa sta vedno ohranjala stran od oči javnosti. Nekateri viri blizu para sicer trdijo, da sta se začela sestajati že med pandemijo.

Mnogi oboževalci so zaradi zvezdnikove visoke starosti podvomili v dejstvo, da je prav 83-letnik oče tega otroka. O tem je očitno podvomil tudi sam, saj naj bi imel določene zdravstvene težave. Prav zato je zahteval test očetovstva – ta pa je potrdil, da je res oče.

Spomnimo, igralec ima z nekdanjim dekletom Jane Tarrant 33-letno hčerko Julie Marie, z Beverly D'Angelo, s katero je bil v zvezi od leta 1997 do 2003, pa ima tudi 22-letna dvojčka Antona in Olivio. Producentka in novopečena mamica je bila pred Pacinom v zvezi z Mickom Jaggerjem in milijarderjem Nicolasom Berggruenom. V času razmerja s frontmanom skupine Rolling Stones je bila stara zgolj 22, medtem ko jih je imel pevec 74.