84-letna Martha Stewart sledilce znova presenetila z zapeljivo fotografijo

V svetu družbenih medijev, kjer prevladujejo mladi vplivneži, 84-letna Martha Stewart kljub starosti uspešno parira vsem ostalim. Zvezdnica, ki je znana po tem, da svojim sledilcem večkrat postreže z izzivalnimi fotografijami, je enako storila tudi zdaj. Njena objava pa je kot ponavadi znova dvignila ogromno prahu. "Martha, moj mož je na tej aplikaciji," se je pošalila uporabnica Instagrama, drugi pa je dodal: "Martha, ali ste trenutno odprta za razmerje z veliko mlajšimi moškimi?"

Pod njeno objavo so se tako zvrstili številni komentarji, eden od njih pa je pritegnil tudi njeno pozornost. "Martha, a te ne utrudi, da moraš ves čas izgledati kot z naslovnice?" je zapisal njen sledilec, ona pa mu je odgovorila: "Ne, življenje je prekratko!!!"

Zvezdnica je v zadnjih letih postala znana po izzivalnih fotografijah, svoje veščine pa je predala celo mlajšim generacijam, ko je Drew Barrymore v njeni oddaji demonstrirala, kako pravilno pozirati za takšno fotografijo. "Dobro se namestite," je svetovala in dodala: "Vedno poglejte navzdol in podaljšajte vrat. Potem malo našobite ustnice in odprite oči."