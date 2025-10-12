Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

84-letna Martha Stewart sledilce znova presenetila z zapeljivo fotografijo

Los Angeles, 12. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Kljub visoki starosti 84-letna Martha Stewart dokazuje, da so leta zgolj številka. Zvezdnica je svoje sledilce znova presenetila z izzivalno fotografijo, ki na družbenih omrežjih venomer žanje ogromno pozornosti. Zaradi zapeljivih fotografij priljubljena televizijska osebnost prejema tudi ogromno ženitnih sporočil, za katere pa se trenutno ne zmeni.

V svetu družbenih medijev, kjer prevladujejo mladi vplivneži, 84-letna Martha Stewart kljub starosti uspešno parira vsem ostalim. Zvezdnica, ki je znana po tem, da svojim sledilcem večkrat postreže z izzivalnimi fotografijami, je enako storila tudi zdaj. Njena objava pa je kot ponavadi znova dvignila ogromno prahu. "Martha, moj mož je na tej aplikaciji," se je pošalila uporabnica Instagrama, drugi pa je dodal: "Martha, ali ste trenutno odprta za razmerje z veliko mlajšimi moškimi?"

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pod njeno objavo so se tako zvrstili številni komentarji, eden od njih pa je pritegnil tudi njeno pozornost.  "Martha, a te ne utrudi, da moraš ves čas izgledati kot z naslovnice?" je zapisal njen sledilec, ona pa mu je odgovorila: "Ne, življenje je prekratko!!!"

Zvezdnica je v zadnjih letih postala znana po izzivalnih fotografijah, svoje veščine pa je predala celo mlajšim generacijam, ko je Drew Barrymore v njeni oddaji demonstrirala, kako pravilno pozirati za takšno fotografijo. "Dobro se namestite," je svetovala in dodala: "Vedno poglejte navzdol in podaljšajte vrat. Potem malo našobite ustnice in odprite oči." 

Preberi še Martha Stewart pri 84 letih še vedno magnet za moške: Veliko ljudi mi piše

Ena njenih najbolj viralnih objav sega v leto 2020, ko je oboževalce presenetila s fotografijo v kopalkah, ki pa je v resnici nastala čisto po naključju. "Poskušala sem fotografirati prelep turkizni cvetlični lonec na koncu bazena, vendar je bila kamera obrnjena name, zato sem se preprosto posnela," je takrat dejala za People

Zapeljive fotografije so ji sicer prinesle tudi številne snubce, vendar se televizijska osebnost zanje ne zmeni. V oddaji Today With Jenna & Friends je pred kratkim priznala, da se trenutno ne dobiva z nikomer in da jo v življenju resnično osrečujejo njeni prijatelji.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Martha Stewart selfie družbena omrežja podjetnica ikona
Naslednji članek

V Iraku po letu 2003 odkrili več deset tisoč ukradenih artefaktov

SORODNI ČLANKI

Martha Stewart pri 84 letih še vedno magnet za moške: Veliko ljudi mi piše

Martha Stewart presenetila: Še nikoli nisem naročila dostave hrane na dom

Martha Stewart zaupala Pameli Anderson: V knjigi ne bom izpustila ničesar

Martha Stewart zaposlenim pred prazniki podarila purane, pite in krompir

Martha Stewart o sosedu Ryanu Reynoldsu: V resnici ni smešen tip

Martha Stewart o izgubi nedolžnosti: Bil je agresiven, a to mi je bilo všeč

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286