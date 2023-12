85-letna Jane Fonda bi imela 20-letnega ljubimca: Ne maram stare kože

85-letna Jane Fonda, ki bo kmalu dopolnila 86 let, je v podcastu Absolutely Not dejala, da pri svoji starosti ne želi več imeti partnerja. "Končala sem, konec sem, stara sem 86 let, tudi v temi ne želim biti več gola pred komer koli." V nadaljevanju je priznala, da težava ni zgolj v njej. "Pa še nekaj, to me je sram povedati, če bi imela ljubimca, bi moral imeti 20 let, ker ne maram stare kože. Posledično je ne želim vsiliti nikomur drugemu. Predvidevam, da so drugi ljudje podobni meni, preprosto ne maram stare kože."