87-letni Yoko Ono zdravje peša in potrebuje 24-urno nego

Od leta 2017 so Yoko Ono pogosto videli zunaj v invalidskem vozičku, zdaj pa le redko zapusti svoje devet-sobno stanovanje v najslavnejši newyorški stanovanjski stavbi Dakota, v New Yorku.

Njen publicist in zelo dober prijatelj Elliot Mintz je za New York Post dejal, da je še vedno bistrega uma in da svojega sina Seanapovabi na večerjo tudi do trikrat na teden: "Sean je njen najboljši prijatelj. Definitivno se je upočasnila, tako kot vsak pri njenih letih, ampak ostaja bistrega uma, kot je nekdaj bila."

87-letna Yoko ima danes 44-letnega Seana iz razmerja zJohnom Lennonom, frontmanom skupine The Beatles, iz prejšnjega zakona s filmskim producentom Anthonyjem Coxom pa ima hčerko Kyoko.

Hčerko so ji odvzeli, ko je bila ta stara osem let, in sicer dve leti po ločitvi leta 1969, ko je Anthony dobil skrbništvo nad njuno hčerko. Mati in hči sta se desetletje pozneje spet videli, kmalu potem, ko je Lennona 8. decembra leta 1980 umoril Mark David Chapman.

Elliot Mintz je Yoko nazadnje videl februarja na njeni zabavi za 87. rojstni dan, kjer se je v newyorškem baru Bar Wayo ob pristanišču, zbralo več kot 30 gostov, med njimi tudi pevka Cyndi Lauper in soustanoviteljem revije Rolling Stone Jann Wenner.

Yoko Ono je bila leta 1933 rojena v bančniški družini in je med odraščanjem občutila lakoto. "Spomnim se, da sem bila lačna in vem, da je tako težko biti lačen," je leta 2013 povedala v intervjuju in nadaljevala: "Nekega dne v šolo nisem prinesla posode za kosilo. Ostali otroci so me vprašali, ali ne želim jesti? Rekla sem jim, ne, nisem lačna." Vse od takrat pa do danes ji je uspelo zgraditi bogat imperij, pogosto pa daruje tudi v dobrodelne namene. Ob začetku pandemije Covida-19 je zasebni bolnišnici Montefiore Medical Center v Bronxu darovala 250.000 ameriških dolarjev (približno 221.500 evrov).