87-letnica postala senzacija: prekinila koncert hrvaške glasbenice Danijele

Priljubljena hrvaška glasbenica Danijela Martinović je nedavno nastopila na dobrodelnem koncertu v Zadru. Po poročanju hrvaških medijev je zbrana množica navdušeno prepevala in plesala ob legendarnih skladbah, med njimi pa se je še posebej zabavala 87-letna gospa Veronika, ki se je v nekem trenutku odločila pristopiti k Danijeli. Uspelo ji je priti na koncertni oder, kjer je za trenutek prekinila nastop in nato s svojo energijo in plesnimi gibi navdušila tako zbrano publiko kot 47-letno Martinovićevo. Slednja je posnetek prikupnega prizora delila na svojem uradnem Instagram profilu in poleg zapisala: ''Babi Veronika ... Tako se živi, tako se stara. Naj vas takšna radost okuži do konca vaših dni.''