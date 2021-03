9-letna Blue Ivy s krono na glavi pije iz svojega grammyja

Blue Ivy Carter in Beyonce v videospotu za pesem Brown Skin Girl.

Blue Ivy Carter je svojega prvega grammyja pokazala v stilu. Deklica je z glasbeno nagrado pozirala na zelo simpatičen način, in sicer si je na glavo dala krono in zlati gramofon uporabila namesto kozarca. Vanj si je, kot kaže, natočila pijačo ter jo po slamici pila iz njega.

Devetletna Blue Ivy je sicer druga najmlajša v zgodovini, ki se lahko pohvali z grammyjem. Rekord še vedno pripada Leah Peasall, ki je bila stara osem let, ko je kot članica skupine The Peasall Sisters leta 2001 pobrala grammyja za sodelovanje pri albumu leta O Brother, Where Art Thou?

Spomnimo, da sta bili Blue Ivy in Beyonce na grammyjih nagrajeni za najboljši glasbeni video za skladbo Brown Skin Girl.Obe se pojavita v spotu, Blue se sliši v ozadju pesmi, prispevala je tudi nekaj vrstic besedila skladbe. Avtorji skladbe so poleg Blue Ivy še Beyonce,SAINt JHN inWizKid.