9-letna hčerka slavnega para kot prava princesa

13-letni Christopher in njegova mlajša sestrica 9-letna Kailey hitro odraščata. Njuna slavna starša William Levyin Elizabeth Gutiérrez sta na svoja otroka, tako kot vsak starš, zelo ponosna. Družinica na družbenih omrežjih z veseljem deli tudi utrinke iz njihovega vsakdana. Tokrat so člani slavne družine objavili fotografije s priprav na Kaileyjin šolski ples.