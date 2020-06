90 let Clinta Eastwooda: je v odlični formi in srečen s 56-letnico

Clint Eastwoodje v zvezi s 56-letno Christino Sandero resnično srečen, veseli pa ga tudi dejstvo, da je pri devetdesetih v dobri formi in obkrožen z domačimi. Pravi, da je zanj to najlepši čas v življenju. Izredno hvaležen je za veliko družino, je oče osmih otrok in posledično tudi dedek mnogim vnukom. Z vsemi svojimi otroki je v rednih telefonskih stikih, največ pa mu pomeni, da so tudi oni med sabo zelo povezani.