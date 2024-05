91-letna Joan Collins pozirala z 32 let mlajšim možem

Joan Collins in njen mož Percy Gibson sta pritegnila pozornost med nedavnim izletom v London. Par so v objektive ujeli na nekem dogodku, po fotografijah sodeč, pa sta bila zakonca zelo dobre volje. Igralka je kot običajno navdušila s svojim mladostnim videzom, saj več kot uspešno skriva svojih 91 let.

Joan Collins že nekaj časa dokazuje, da so leta samo številka. Slavna igralka, ki je pred dnevi dopolnila 91 let, uživa življenje s polno žlico. Kot kaže, je praznovala v Londonu, kjer je v družbi 59-letnega moža Percyja Gibsona pozirala fotografom in znova navdušila s svojim mladostnim videzom.

Joan Collins z možem Percyjem Gibsonom. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica serije Dinastija je nosila bele hlače in bež top, ki ju je kombinirala z roza suknjičem, na katerega je pripela broško v obliki rožnega cveta, videz pa dopolnila z velikim roza klobukom in sončnimi očali. Tudi Percy je nosil svetle hlače, h katerim je oblekel svetlo modro srajco in temno moder suknjič in z nasmehom poziral ob ženi.

Joan Collins ne kaže svojih 91 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Številni so v preteklosti že izpostavili njuno razliko v letih, a zvezdnica vedno znova poudarja, da leta niso pomembna, v nekem intervjuju pa je omenila, da v življenju ni nikoli prepozno, da najdeš ljubezen. "Tako se oba počutiva," je dejala.