92-letna britanska kraljica je pripravljena opustiti vožnjo po javnih cestah

97-letni britanski princ Filip je bil januarja udeleženec v prometni nesreči pri Sandringhamu, ko se je s svojim land roverjem prevrnil na bok. Kot so poročali viri, se princ ni huje poškodoval, a je vseeno odšel na pregled v bolnišnico, kjer so preverili tudi njegov vid in mu dovolili, da znova sede za volan.

Očitno pa je januarska nesreča botrovala tudi temu, da se je soproga princa Filipa, britanska kraljica Elizabeta II., ki bo aprila dopolnila 93 let, odločila, da se bo 'umaknila' iz prometa. Po javnih cestah naj bi jo tako vozili njeni šoferji, po cestah na njenih zasebnih posestih pa naj bi še vedno vozila sama. Kraljica je sicer v Veliki Britaniji edina oseba, ki ji je dovoljeno voziti brez vozniškega dovoljenja.