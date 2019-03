92-letna britanska kraljica prvič uporabila Instagram

Pred nekaj urami je za presenečenje na Instagramu poskrbela najpomembnejša članica britanske kraljeve družine: 92-letna kraljica Elizabeta II. Ta je prek kraljevega uporabniškega profila The Royal Familyprvič objavila fotografijo, ki jo je pospremila z daljšim zapisom: ''Ob današnjem obisku Muzeja znanosti me je pritegnilo pismo iz kraljevega arhiva, ki ga je leta 1843 prejel moj prapradedek, princ Albert. Charles Babbage, prvi računalniški pionir na svetu, je izumil 'Difference Engine', princ Albert pa je imel leta 1843 priložnost videti njegov prototip. V pismu je Babbage kraljici Victoriji in princu Albertu pisal o svojem izumu 'Analytical Engine', na podlagi katerega so bili kasneje ustvarjeni prvi računalniški programi, pod katere se je podpisala hči lorda Byrona, Ada Lovelace. Na svoje veliko zadovoljstvo sem bila danes seznanjena z računalniškim programiranjem s strani otrok in mladostnikov, zato se mi je zdelo primerno to objaviti na Instagramu. Muzej znanosti je bil dolgo pionir na področju tehnologije ter inovacij in je služil kot navdih vsem prihajajočim generacijam izumiteljev.'' Pod svojo objavo, ki je v nekaj urah dosegla skoraj 70.000 'všečkov', se je podpisala kot ''Elizabeth R.''