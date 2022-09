95-letna italijanska filmska diva na volitvah v Italiji ni bila uspešna

Lollobrigida velja za eno največjih div italijanskega filma. Ob drugih italijanskih igralkah, kot so Sophia Loren, Claudia Cardinale in Monica Vitti, je po drugi svetovni vojni dosegla svetovno slavo in bila med največjimi filmskimi zvezdami. Vrhunec filmske kariere je dosegla v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je med drugim blestela v filmu Notredamski zvonar. Kasneje se je uveljavila tudi kot fotografinja in kiparka.