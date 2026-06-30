96-letna 'žurerska' babica držala besedo in priredila divjo zabavo

Zapisali so, da zabave niso dovoljene in drugim stanovalcem ni dovoljeno streči alkohola, prav tako pa naj bi prejeli številne pritožbe glede hrupa iz njene sobe, ki naj bi praviloma trajal do zgodnjih jutranjih ur. "Mečejo me ven," se je pritožila Grandma Droniak , kot jo poznajo uporabniki TikToka. "Ampak jaz se ne dam."

"Lahko počnem, kar si želim. Za dom plačujem 12 tisoč dolarjev na mesec in lahko se zabavam, če se želim. Zvečer pridejo k meni prijateljice. Pile bomo in opravljale. Ne bo ravno zabava, ampak hitro postanemo glasne. Ne morem si pomagati, rada se zabavam. Ne morete me ustaviti. Tu so!"

Bilo je glasno, bilo je divje, tudi alkohola je bilo očitno kar precej, vsaj glede na njeno objavo naslednji dan, v kateri je zapisala, da ima mačka od sinočnje zabave in da je v domu ne morejo ustaviti, da se ne bi zabavala v zadnjem poglavju življenja.