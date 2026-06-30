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Tuja scena

96-letnica skoraj pristala na cesti zaradi prirejanja divjih zabav

Shelton, 30. 06. 2026 09.19 pred 22 minutami 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Lillian Droniak

Vodstvo doma za starejše je 96-letni Lillian Droniak zagrozilo z izselitvijo zaradi številnih pritožb sostanovalcev glede glasnih nočnih zabav in nedovoljenega točenja alkohola. Priljubljena TikTok vplivnica, ki ima več kot 15 milijonov sledilcev, se sprva z opozorili ni strinjala, vendar je bila na koncu primorana prilagoditi svoja druženja, kjer sedaj ne sme več točiti alkoholnih pijač.

Lillian Droniak, vplivnica z več kot 15 milijoni sledilcev, je od vodstva doma za starejše, v katerem prebiva, prejela grožnjo z izselitvijo zaradi prirejanja divjih zabav. Na TikToku priljubljena 96-letna žurerka je prejela pismo, v katerem je vodstvo doma zapisalo, da zabave in strežba alkohola ostalim stanovalcem nista dovoljena. Prav tako naj bi prejeli številne pritožbe glede hrupa, ki je prihajal iz njene sobe, ta pa naj bi praviloma trajal do zgodnjih jutranjih ur.

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"Mečejo me ven," se je pritožila 'Grandma Droniak' (Babica Droniak, op. p.), kot jo poznajo njeni sledilci, in dodala, da se jim ne bo pustila. "Lahko počnem, kar si želim. Za dom plačujem 12 tisoč dolarjev (10.500 evrov) na mesec in lahko se zabavam, če se želim. Zvečer pridejo k meni prijateljice. Pile bomo in opravljale. Ne bo ravno zabava, ampak hitro postanemo glasne. Ne morem si pomagati, rada se zabavam. Ne morete me ustaviti," je med drugim povedala priljubljena vplivnica.

Predstavnik vplivnice je v izjavi za People povedal, da je do neljube situacije resnično prišlo in da je bila zadeva od takrat razrešena. Dom naj bi ji še vedno dovolil, da v svoji sobi gosti prijatelje do poznih ur, vendar naj ne bi smela več zagotavljati alkoholnih pijač.

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Droniak, ki objavlja na spletu že od leta 2019, v domu za starejše živi že dve leti. Prvič je razkrila, da se je tja preselila junija 2024, potem ko je padla in si zlomila nogo. "Dali so me v dom. Potrebujem pomoč. Ne želim spet pasti," je povedala tedaj. Od takrat dokumentira vzpone in padce svojega družabnega življenja v domu za starejše – od domnevnih zabav do drame, povezane z njenim partnerjem in drugimi romantičnimi priložnostmi.

Lillian Droniak vplivnica dom za ostarele zabave Grandma Droniak

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osservatore
30. 06. 2026 09.42
Drughs, sex and rok & roll.
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