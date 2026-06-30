96-letnica skoraj pristala na cesti zaradi prirejanja divjih zabav

Lillian Droniak , vplivnica z več kot 15 milijoni sledilcev, je od vodstva doma za starejše, v katerem prebiva, prejela grožnjo z izselitvijo zaradi prirejanja divjih zabav. Na TikToku priljubljena 96-letna žurerka je prejela pismo, v katerem je vodstvo doma zapisalo, da zabave in strežba alkohola ostalim stanovalcem nista dovoljena. Prav tako naj bi prejeli številne pritožbe glede hrupa, ki je prihajal iz njene sobe, ta pa naj bi praviloma trajal do zgodnjih jutranjih ur.

"Mečejo me ven," se je pritožila 'Grandma Droniak' (Babica Droniak, op. p.), kot jo poznajo njeni sledilci, in dodala, da se jim ne bo pustila. "Lahko počnem, kar si želim. Za dom plačujem 12 tisoč dolarjev (10.500 evrov) na mesec in lahko se zabavam, če se želim. Zvečer pridejo k meni prijateljice. Pile bomo in opravljale. Ne bo ravno zabava, ampak hitro postanemo glasne. Ne morem si pomagati, rada se zabavam. Ne morete me ustaviti," je med drugim povedala priljubljena vplivnica.

Predstavnik vplivnice je v izjavi za People povedal, da je do neljube situacije resnično prišlo in da je bila zadeva od takrat razrešena. Dom naj bi ji še vedno dovolil, da v svoji sobi gosti prijatelje do poznih ur, vendar naj ne bi smela več zagotavljati alkoholnih pijač.