97-letna Betty White si za rojstni dan želi le eno

Povedala je, da je rojstni dan preživela tako, kot vsako leto: s prijateljsko partijo pokra in čakanje na klic Roberta Redforda . Že dolga leta igralka namreč ne skriva dejstva, da je njena velika zvezdniška simpatija. In čeprav sta oba v Hollywoodu dejavna že res dolga leta, se nikdar nista imela priložnosti spoznati.

Legendarna igralka, "zlato dekle" Betty Whit e je praznovala častitljivi 97. rojstni dan in kljub letom ji energije, vitalnosti in tiste zanjo značilne nagajive razigranosti ne zmanjka.

No, Robert je sicer ni poklical, se ji je pa poklonil precej mlajši lepotec, zabavni Ryan Reynolds, ki je na družbenih omrežjih delil njuno skupno fotografijo in pripisal: "Običajno nekdanjim dekletom ne voščim za rojstin dan, ampak Betty je posebna. Vse najboljše eni in edini Betty White!"