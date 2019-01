97-letni princ Filip znova za volanom – toda brez varnostnega pasu

97-letni britanski princ Filip je bil pred dnevi udeleženec v prometni nesreči pri Sandringhamu, ko se je s svojim land roverjem prevrnil na bok. Kot poročajo viri, se ni huje poškodoval, a je vseeno odšel na pregled v bolnišnico, kjer so preverili tudi njegov vid in mu dovolili, da znova sede za volan.

Po dveh dneh so princa znova opazili, da je sedel za volan. Kar ne bi bilo nič narobe, toda očividci so opazili, da je princ pozabil na varnostni pas. Britanski časnik Daily Mail je še zapisal, da je policija princu izdala uradno opozorilo, ker ni bil privezan – kazen vožnje brez varnostnega pasu v Angliji znaša lahko tudi 560 evrov. Policija je tako medijem javila, da se je z njim pogovorila in mu dala nekaj nasvetov o varni vožnji. "Ukrepali smo tako, kot je zapisano v postopkih za takšne prekrške," so še dodali.