98-letni Dick Van Dyke po Trumpovi zmagi: Na srečo me ne bo zraven

"Na srečo me ne bo zraven," je dejal enemu od fotografov, ki ga je vprašal, ali verjame, da lahko Trump Ameriko ponovno naredi veliko. Ob tem je zvezdnik, ki bo decembra dopolnil 99 let, dodal, da upa, da je prihodnost države kljub temu svetla.

Spomnimo, dan pred volitvami je igralec na splet objavil posnetek, v katerem je javno podprl Kamalo Harris, in se ob tem navezal na dogodek izpred pol stoletja, ko se je udeležil shoda Martina Lutherja Kinga. "Tam sem bil, da sem prebral sporočilo, ki ga je napisal Rod Serling. Mislim, da je danes ravno toliko pomembno, če ne še bolj."

Nato je prebral del govora: "Sovraštvo ni norma. Predsodki niso norma. Sumničavost, nenaklonjenost, ljubosumje, iskanje grešnih kozlov, nič od tega ni transcendentni vidik človeške osebnosti. So bolezni. So rak duše. To so nalezljivi virusi, ki že leta razmnožujejo človeštvo. In ker so bili in ker so, je nujno, da bodo? Mislim, da ne."