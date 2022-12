Andrew Tate v Bukarešti skladišče spremenil v prestižno domovanje

V zadnjih dneh imeni bratov Tate, Andrewa in Tristana, glasno odmevata. Nekdanji kikboksar in njegov mlajši brat, ki že nekaj let živita v Romuniji, sta bila pred dnevi aretirana zaradi suma trgovanja z ljudmi, 36-letnika pa sumijo tudi posilstva. Brata so policisti odvedli iz njunega domovanja v Bukarešti, nekdanjega skladišča, ki ga je Andrew spremenil v prestižno domovanje.

36-letni vplivnež Andrew Tate in njegov 34-letni brat Tristan sta bila pred dnevi aretirana zaradi domnevne trgovine z ljudmi. Nekdanjega kikboksarja in njegovega mlajšega brata so policisti v lisicah pospremili iz njunega 650.000 evrov vrednega romunskega skladišča, ki sta ga spremenila v bivalni prostor, od tam pa naj bi delovala v nezakonitih poslih.

icon-expand Andrew Tate FOTO: Instagram

Andrew naj bi nepremičnino kupil leta 2017, ko se je preselil v Romunijo, nekdanje skladišče pa stoji v predmestju Bukarešte. Tate, čigar rojstno ime je Emory Andrew Tate III., je nekoč razkril, da je njegovi odločitvi za selitev iz Združenega kraljestva v 40 odstotkih botrovala preiskava spolne zlorabe, ki jo je že takrat preiskovala britanska policija, osumljenec pa je bil Tate.

Družina se je v Združeno kraljestvo preselila, ko je bil Andrew še otrok, njegov oče Emory Tate pa je imel težave z iskanjem zaposlitve v Združenih državah. "Do takrat, da sem dopolnil 11 let, sem že nosil hlače v naši družini," je povedal in dodal, da je že v času šolanja delal na tržnici. V enem izmed videoposnetkov, ki jih je objavil, je pojasnil, zakaj se je odločil prav za selitev v Romunijo: "Nisem posiljevalec, a mi je všeč ideja, da lahko delam, kar hočem. Rad sem svoboden."

icon-expand FOTO: Google Maps icon-chevron-left icon-chevron-right

Tate je pred časom svoje oboževalce virtualno spustil v svoje domovanje in jim razkazal razkošno opremljeno skladišče, ki ga je spremenil v dom zase in za brata. Stanovanje je moderno in minimalistično opremljeno z dragimi detajli. Ena izmed prvih stvari, ki naj bi jo brata prinesla, je šahovsko polje s figurami, ki ju spominja na njunega očeta, ki je bil mednarodno priznani igralec šaha, leta 2015 pa je umrl, star 56 let.

Prav v eni izmed sob z naslanjači naj bi Andrew posnel video, v katerem se je ponorčeval iz mlade podnebne aktivistke Grete Thunberg, med tem pa je kadil cigaro. Iz stanovanja naj bi, kot poroča The Guardian, vodil tudi svojo 'univerzo'. Gre za videe, v katerih nudi nasvete o življenju in bogastvu, zanje pa mu okoli 127 tisoč moških plačuje 44 evrov naročnine na mesec. Hiša ima bazen in večje zunanje dvorišče z urejenim vrtom ter teraso, na kateri ne manjka niti velik žar. Zgornje nadstropje naj bi bilo urejeno v garsonjero, kjer biva mlajši od bratov.

icon-expand FOTO: You Tube icon-chevron-left icon-chevron-right

Andrewov vzpon do slave se je začel leta 2016, ko se je pojavil v britanski resničnostni televizijski oddaji Big Brother. Sedem dni kasneje so ga izgnali iz šova, razlog pa je bil videoposnetek, ki se je pojavil v javnosti, na njem pa Tate biča in tepe dekle, ker gleda druge moške. Na drugem videoposnetku, ki se je pojavil, pa je ženski rekel, naj prešteje modrice, ki jih ji je zadal. Njegova stališča so privedla do številnih spletnih prepovedi, začenši leta 2017, ko ga je – na vrhuncu obtožb zoper osramočenega hollywoodskega mogotca Harveyja Weinsteina – Twitter suspendiral, ker je rekel, da bi morale ženske 'prevzeti odgovornost' za spolno zlorabo ali posilstvo.