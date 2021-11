Dvojčka Julie Roberts praznujeta 17. rojstni dan

Filmar Danny Moder in igralka Julia Roberts sta naredila izjemo in na družbenem omrežju Instagram čestitala dvojčkoma Hazel in Phinnaeusu za 17. rojstni dan. Čestitki sta oba priložila tudi fotografiji, s tem pa oboževalcem ponudila redko priložnost, da pokukajo v njihovo zasebno življenje.

Julia je delila fotografijo iz časa, ko sta bila dvojčka še dojenčka, ob njej pa pripisala: "17. leto je eno najslajših let v življenju." Fotografijo je s srčki komentirala tudi Julijina nečakinja Emma Roberts. Danny pa je objavil fotografijo dvojčkov pri zajtrku in se jima v pripisu zahvalil, da sta mu pomagala pri očetovstvu. Fotografije so komentirali tudi mnogi zvezdniški prijatelji slavnih staršev. Igralka Ali Wentworth je zapisala: "17!!! Vse najboljše," režiser Alex Richanbach pa je komentiral: "To je noro. Vse najboljše tema odraslima človekoma."