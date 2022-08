Finske ženske 'solidarne s Sanno'

Pred dnevi je finsko javnost razdvojil videoposnetek z zabave, na katerem njihova premierka Sanna Marin pleše, se zabava, v ozadju pa se sliši ljudi, ki kričijo o kokainu. Videoposnetek je seveda takoj sprožil val kritik, naperjenih zoper predsednico vlade, a Marinova ni ostala sama, podprle so jo številne ženske, ki so na družbenih omrežjih objavile videoposnetke, na katerih se, tako kot Sanna Marin, zabavajo in plešejo.

Finska premierka Sanna Marin je bila pred dnevi vpletena v škandal, ki je izbruhnil po tem, ko je v javnost pricurljal videoposnetek, na katerem se zabava, pije alkohol in se objema s prijatelji, medtem pa ljudje v ozadju omenjajo kokain. Premierka je na posnetek reagirala tako, da je prostovoljno opravila test na droge, podprlo pa jo je tudi na stotine žensk, ki so na družbenih omrežjih objavile videoposnetke, kako se zabavajo.

icon-expand Sanna Marin FOTO: Profimedia

Vse ženske so ob memih, na katerih se Finke zabavajo, dodale ključnik z besedami 'solidarnost s Sanno', prvi posnetki pa so se pojavili kmalu za tem, ko se je premierka soočila s kritikami glede lastnega obnašanja na zabavi s prijatelji in nato še videoposnetka, na katerem se v zasebni sobi zabava v enem izmed klubov v Helsinkih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kritiki so se spraševali predvsem o njeni presoji, ali je takšno obnašanje primerno za žensko na položaju predsednice vlade, Sanna Marin pa se je odločila, da bo obtožbe, da jemlje droge, utišala tako, da je prostovoljno opravila testiranje na droge. V izjavi je dejala, da ni počela nič drugega, kot se zabavala, pela, objemala prijatelje in pila alkohol. "Upam, da je leta 2022 sprejemljivo, da tudi odločevalci plešejo, pojejo in se zabavajo," je dejala 36-letnica.

Na dogajanje se je odzvala tudi Anu Koivunen, profesorica študij spola na finski univerzi Turku, ki je prepričana, da spol ni bil odločilen dejavnik pri razburjenju zaradi razkritega videa. Po profesoričinem mnenju tudi sama zabava ni bila težava, problematična je predvsem premierkina presoja ljudi, s katerimi se druži, in dejstvo, da so prav ti posnetek dali v javnost.