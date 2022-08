Preden sta se kanadski igralec Ryan Reynolds ter prav tako igralec in režiser Rob McElhenney odločila kupiti nogometni klub, nista imela pojma o tem, kako se tak klub sploh vodi. Kar pa ju ni ustavilo pri nakupu valižanskih petoligašev Red Dragonsov. In to ni zaplet njunega novega filma, ampak čista resnica, ki pa bo zdaj dobila tudi svojo dokumentarno izdajo.