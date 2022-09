Zakaj princa Louisa ni na kraljičinem pogrebu?

Dva od treh otrok princa Williama in Kate Middleton , princ George in princesa Charlotte , sta se udeležila pogreba svoje prababice, kraljice Elizabete II. , njun najmlajši sin, štiriletni princ Louis , pa je ostal doma. Louis je sicer pritegnil veliko pozornosti javnosti na praznovanju kraljičinega jubileja junija, mnoge je nasmejal s svojim spačenim obrazom in mimiko, starše pa spravljal v zadrego.

Na kraljičin pogreb so prispeli svetovni voditelji in drugi vplivni ljudje, ki se želijo posloviti od ikone 20. stoletja, prav zato je to eden najbolj varovanih dogodkov v zgodovini Londona. Princ George in princesa Charlotte pa sta najmlajša med člani kraljeve družine, ki so kdaj prisostvovali na takšni priložnosti.