A-Rod potarnal, da je nekdanja obogatela po njegovi zaslugi

Eden od največjih zvezdnikov v bejzbolu Alex Rodriguez – A-Rod, ki je marca 2017 začel romanco s pevko Jennifer Lopez, se znova prepira z nekdanjo soprogo Cynthio Scurtis.

Cynthio je športnik srečal leta 2002, v zakonu sta se jima rodili hčerki Natasha in Ella, nato pa je leta 2008 počilo in Cynthia je zahtevala ločitev. Alex je takrat podpisal, da bo ženi in otrokom mesečno nakazoval okoli 100 tisoč evrov.

Po pisanju tujih medijev pa je bil to le začasni dogovor, višina preživnine naj bi se spremenila, ko bo športnik zaključil s svojo kariero. Po pisanju tujih medijev naj bi zdaj zvezdnikov dohodek padel za skoraj 90 odstotkov – iz 26 milijonov evrov na leto na dobra dva milijona letno. To pa pomeni tudi zmanjšanje preživnine.

Rodríguez naj bi potarnal, da je nekdanja po njegovi zaslugi obogatela, ima tri hiše, kar nekaj avtomobilov, kljub temu, da je diplomirala iz psihologije, pa ne želi več iskati službe. A-Rod še zatrjuje, da so stroški za dekleti okoli 10 tisoč evrov, pripravljen pa je plačevati nekaj več kot 17 tisoč evrov plus šolnino. A nekdanja na to ne pristane in zahteva vsaj 43 tisoč evrov mesečno.