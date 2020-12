A$AP Rocky in Rihanna čez praznike skupaj na Barbadosu

32-letnik je na otok prispel s komercialnim letom, medtem ko je pevka v domače kraje prišla z zasebnim letalom. Rihanna je lastnica hiše, vredne 18 milijonov evrov, ki se nahaja na eni od barbadoških plaž, tam pa se bo zadrževala tudi v zadnjih dneh decembra. Pot in vstop na otok sta od obeh zahtevala veliko mero previdnosti, vsi obiskovalci karibske oaze pa so ob prihodu morali predložiti negativni test na novi koronavirus. Po nekaj dneh bivanja na otoku pa je treba test ponoviti.

Rihanno so že v začetku leta, potem ko se je razšla z milijarderjem Hassanom Jameelom, povezovali z glasbenim kolegom. V novembru je postalo jasno, da je med njo in raperjem A$AP Rockyjem več kot prijateljstvo, pogosto so ju opazili na večerjah, družbo pa jima je delala skupina prijateljev. Sta stara znanca iz glasbenih krogov, sodelovala sta pri nekaterih skladbah. To pa ni prvič, da so se pojavile govorice, da med njima obstaja medsebojna privlačnost: že leta 2019, ko sta se pojavila na rdeči preprogi na podelitvi nagrad Fashion Awards, so se oboževalci zvezdnice spraševali o njuni zvezi, prvi zmenek pa naj bi imela že leta 2013.