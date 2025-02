A$AP Rocky oproščen: Hvala, ker ste mi rešili življenje

Raper A$AP Rocky je bil v primeru domnevnega strelskega napada na svojega nekdanjega prijatelja spoznan za nedolžnega. Raper je odločitev sodišča pospremil s kriki navdušenja in solzami sreče, ob boku pa mu je ves čas stala njegova boljša polovica Rihanna. "Hvala, ker ste mi rešili življenje," je čustveno dejal raper, ki mu je v primeru, da bi bil spoznan za krivega, grozilo kar do 24 let zapora.

Leto 2025 se je za raperja, ki ustvarja pod imenom A$AP Rocky, začelo burno. S pričetkom leta se je namreč začelo sojenje v primeru strelskega napada, v katerega je bil vpleten novembra leta 2021. Partner priljubljene pevke Rihanne je bil obtožen streljanja na svojega nekdanjega prijatelja. Po štirih tednih sojenja je bil raper, ki je krivdo ves čas zanikal, oproščen. Odločitev porote so pospremili kriki navdušenja in solze sreče.

Ob besedah, da ni kriv, je raper skočil v objem svojim najbližjim, ki so ga v času sojenja spremljali v sodni dvorani in mu nudili oporo. Med njimi je bila že od vsega začetka tudi njegova boljša polovica Rihanna, ki je na sodišče pripeljala celo svoja dva majhna sinova. "Hvala, ker ste mi rešili življenje," je čustveno dejal raper, ki mu je v primeru, da bi bil spoznan za krivega, grozilo kar do 24 let zapora.

"Bistvo je, da smo hvaležni poroti," je po zaključku sodnega procesa medijem dejal raperjev odvetnik Joe Tacopina. "Od prvega dne smo trdili, da je nedolžen. Zavrnil je prošnjo za skoraj nič zapora, ker je bil nedolžen. In vedno sem dejal, da se je izsiljevanje odvilo v živo, v barvah, na sodišču."

Partnerju je ves čas ob strani stala Rihanna. FOTO: Profimedia icon-expand

Ob tem je odvetnik pripomnil, da bi moral sedaj okrožni državni tožilec temeljito preučiti pregon Terella Ephrona, bolj znanega pod imenom A$AP Relli, ki je tožbo vložil. "Imajo dokaze, da je lažno pričal. Imajo dokaze, da je izsiljeval. Ta porota je to videla in prišla do izjemno hitre in prave odločitve. In tej poroti se zahvaljujemo."