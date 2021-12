Aaron Carter delil fotografijo z novorojenčkom Princeom

Aaron Carter življenje po razhodu z zaročenko Melanie Martin nadaljuje kot samski očka, dogajanje pa dokumentira in deli s svojimi oboževalci na družbenem omrežju Instagram . Carter in Martinova sta se pred kratkim razveselila sinka, ki sta ga poimenovala Prince , le nekaj dni po dojenčkovem rojstvu pa je 33-letni pevec na družbenem omrežju Twitter sporočil, da sta se z zaročenko razšla.

"Očetov fantek," je ob fotografiji z dojenčkom, ki jo je delil na Instagramu , pripisal Carter. Fotografijo, na kateri Aaron v naročju drži malega Princea, je okrasil s tremi modrimi srčki. Mlajši brat Nicka Carterja in Melanie Martinez sta se sinka razveselila novembra, Martinova pa je rodila s pomočjo carskega reza, ki so ga zaradi dolgotrajnega rojevanja morali zdravniki nujno izvesti.

"Potočiti ne morem niti solze, sem v popolnem šoku. Sedaj nimam več družine. Bil sem prevaran in zaveden. Ne morem verjeti, da me je izdala na takšen način. Dal sem ji svet. V ozadju zgodbe je veliko več, kot se zdi na prvi pogled. Moje srce je zlomljeno," je pozneje še zapisal na Twitterju in dodal, da mu je Melanie povedala, da se bo s prijateljem in njunim sinom preselila v Las Vegas, sam pa se ima sedaj za očeta samohranilca. "Prince si ne zasluži nič od tega, moja naloga pa je, da sam poskrbim zanj," je še zapisal. Aaron Carter in Melanie Martin sta svojo zvezo razglasila januarja 2020 na Instagramu, zaročila pa sta se junija 2021.