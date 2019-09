Aaron Carter: Imam bipolarno motnjo in sem shizofrenik

Aaron Carter , brat slavnega pevca skupine Backstreet Boys Nicka Carterja , je bil diagnosticiran za več bolezni, za katere ima predpisana različna zdravila. Pevec trdi, da trpi za shizofrenijo, bipolarno motnjo, manično depresijo in tesnobo. Aaron pravi, da more zaradi vseh bolezni jemati cel kup zdravil, tega pa se sploh ne sramuje in ničesar ne skriva.

Pred kratkim je bil glasbenik gost v ameriški pogovorni oddaji The Doctors, kjer so se osredotočili na njegovo zdravje, saj je bil v preteklosti že večkrat na zdravljenju zaradi svoje odvisnosti od različnih substanc. Med drugim je Aaron zdravnikom obljubil, da bo naredil testiranje za droge, tako bo dokazal, da je trezen. Glede tega je že presenetilo njegovo jemanje tablet, ki vsebujejo podobne sestavine, kot so v opiju, ki jih je dobil po zobozdravstvenem posegu.

Njegove zdravstvene težave so se v zadnjem mesecu še poslabšale, čeprav pevec trdi, da je duševno stabilen. Govorice o njegovem preprodajanju psov so se razširile na začetku avgusta, v tistem času pa so tudi policisti obiskali njegov dom, saj je kazal samomorilska nagnjenja.

Aaron je zaznamoval tudi grd razhod s njegovim nekdanjim dekletom, še več, bilo je tako hudo, da je dobil prepoved približevanja. Ko pa je postal samski, se je zamotil s kupovanjem orožja – zaskrbljujoče pa je bilo predvsem to, da se ni mogel ustaviti.